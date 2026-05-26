5月26日 発表 【拡大画像へ】 小学館は、「コロコロコミック研究所（ラボトリー）」が「コロコロコミック 1月号」で男子小学生を中心とした「コロコロコミック」の読者を対象に実施した、「平成レトロ」に関するアンケートの結果を発表した。 アンケートの有効回答数は989人。親世代の玩具で遊んだ経験や、遊んだ玩具の種類、その玩具で遊ぶ理由などについて回答が寄せられた。この調