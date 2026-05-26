ｉｓｐａｃｅは２６日の取引終了後、日本航空グループのＪＡＬＵＸとペイロードサービス契約を締結したと発表した。契約金額は１００万ドル。アイスペースが提供する月面着陸ミッションのペイロード輸送枠を活用し、ＪＡＬグループが「ＡＲＧＯＰＲＯＪＥＣＴ」（アルゴプロジェクト）を展開する。同プロジェクトではＪＡＬＵＸが専用の月面輸送ボックスの開発や搭載品の募集を担当し、ア