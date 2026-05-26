瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、おおむね曇りになっています。26日夜も雲に覆われるでしょう。 27日は前線や湿った空気の影響で、断続的に雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で20度、津山で19度、高松で21度でしょう。26日朝よりもやや高い気温になります。日中の最高気温は岡山と津山で25度、高松で27度の予想です。26日よりも3度以上気温が低くなります。木曜日も雲が広がり、一時的に雨が降るでしょう。木曜