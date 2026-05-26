全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の海外ドラマ専門チャンネル「Dlife」（ディーライフ）が贈る6月の注目ラインナップをご紹介！ジェームズ・キャメロン監督の大ヒット映画をドラマ化した話題作『トゥルーライズ』がテレビ初放送。また、アーノルド・シュワルツェネッガー主演の映画版もチャンネル初登場だ。 Dlife 6月の注目ラインナップ映画版『トゥルーライズ』6月1日（月）22：00よりチャン