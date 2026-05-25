Apple TVは、容易なジャンル分けを拒む独創的な作品を提供することで、好奇心をそそるハイクオリティなプラットフォームとしての地位を固めてきた。『オーファン・ブラック暴走遺伝子』のタチアナ・マズラニーが主演を務める『マキシマム・プレジャー 最高の快楽、保証します』もその例外ではない。本作は、ある殺人の目撃者となったことで人生が激変する中、子どもの親権を求めて奮闘するシングルマザーの姿を追うサスペンスス