不安に振り回されず、冷静に立ち回るにはどうすればいいのか。そのヒントを、ロサンゼルス市警察の麻薬捜査課が実践する、ある習慣から学んでみよう。※本稿は、組織開発コンサルタント・研究者のジャッキー・スタブロスと人材開発・組織変革コンサルタントのシェリ・トレス著、佐々木寛子訳『チームは未来志向の対話でうまくいく』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）一部を抜粋・編集したものです。思い込みで脳の化学反応が変