【私の音を聴け！・01】有線イヤホン・ヘッドホンは、レトロブームも手伝って相変わらず根強い人気がある。そんな中で最近、一般消費者向けに製品展開を始めたのが業務用製品を長らく手掛けてきた「アシダ音響」だ。「ASHIDAVOX」のブランド名で展開中で、家電量販店だけでなく大手セレクトショップでも取り扱いが始まっている。そんなアシダ音響だが、そもそもどんな会社なのか。民生品を手掛けるに至った経緯から代表取締役社