日本代表は今月31日に控えるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026に向けて、千葉県内で調整を進めている。今回が自身にとって初のFIFAワールドカップ出場となるDF渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）は、「1年前くらいの時期にはチャンスがなかったので、この1年で（メンバー入りのチャンスを）掴めたという意味では自信になりました」と語る。実際、渡辺はAFCアジアカップカタール2023を戦う日本代表には招集さ