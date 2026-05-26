今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第42回（2026年5月26日放送）「風、薫る」レビューです（ライター木俣 冬）院長たちの悪だくみ千佳子（仲間由紀恵）が退院する。「なんだか寂しいけれど、また会えるわよね」とりん（見上愛）に言いかけて、「もう会えない