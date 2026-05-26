26日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は890枚だった。うちプットの出来高が631枚と、コールの259枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の71枚（2円安13円）。コールの出来高トップは7万1500円の52枚（125円安580円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格