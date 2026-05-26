26日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6985枚だった。うちプットの出来高が3666枚と、コールの3319枚を上回った。プットの出来高トップは6万1000円の317枚（5円安480円）。コールの出来高トップは7万円の447枚（69円安226円）だった。 コールプット 出来高前日比