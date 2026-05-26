26日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引でプットオプションの全権利行使価格の合計出来高は14枚だった。コールオプションは売買が成立しなかった。プットの出来高トップは4万3750円の4枚（239円）だった。 株探ニュース