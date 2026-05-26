ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹ [東証Ｓ] が5月26日大引け後(16:29)に業績修正を発表。決算期変更する非開示だった26年4月期(8ヵ月の変則決算)の業績予想は連結営業損益が4.7億円の赤字となる見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 前記のとおり、当社は決算期変更に伴い当期が８ヶ月の変則決算になることから業績予想を取り下げ、５月を目途として公表することとしており