4月に開催された富士フィルム・スタジオアリス女子オープンで通算2勝目をあげたウー・チャイェン。優勝した翌週のKKT杯バンテリンレディスは予選落ちだったものの、その後は、ドコモビジネスレディスが15位タイ、Sky RKBレディスが2位、そして先週のブリヂストンレディスが15位タイと、好調を維持している。ウー・チャイェンの強みはショット力。パーオン率は、2024年が17位、昨季が14位で今季現時点（5月