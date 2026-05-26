札幌・白石警察署は2026年5月26日、札幌市白石区の会社員・柿島海斗容疑者（26）を殺人未遂の疑いで逮捕しました。柿島容疑者は札幌市白石区本郷通10丁目南にある共同住宅の自室で、5月25日午後11時55分ごろ、苫小牧市に住む母親（47）の顔をはさみで複数回刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。警察が駆けつけた際、母親は顔を押さえて床に倒れ、意識はあるものの会話ができない状態でした。警察によりますと、柿島容疑者