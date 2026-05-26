2026年5月25日、台湾メディアの中時新聞網は、日本のユニクロや無印良品のネッククーラーが液体物規定に抵触し、空港の保安検査で没収される事例が相次いでいると報じた。記事によると、日本のユニクロで一定額以上の購入特典としてネッククーラーをもらった男性が、台湾への帰国時に手荷物に入れていたため保安検査で廃棄されたと投稿した。男性は「2個とも没収されてしまった。涙を呑んで保安検査員が廃棄するのを見ているしかな