中国南部の深セン市にある河套深港科学技術革新協力区では、科学技術を用いて育成された矮性イネ（水稲）が豊作を迎えています。従来の農地で育てたイネと異なり、これは屋内で栽培されたものです。矮性イネはビルの屋内の棚に植えられ、高さは手のひらの長さとほぼ同じ約20センチで、1株当たり400〜600粒のイネ粒を実らせることができます。米として実を食べることができるだけでなく、その清潔な根系は中医薬材として利用でき、