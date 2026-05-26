ジェイアール名古屋タカシマヤにオープンした日本酒専門の立ち飲み店。東海地方の作家が手がけた高級工芸品の器を選び、器ごとに異なる日本酒の味わいや香りを楽しめると人気を集めています。 ■高級酒器で楽しむ日本酒専門店 ジェイアール名古屋タカシマヤの地下2階にオープンした、日本酒専門の立ち飲み店「角打ち 銘酒小路」。この店では、20種類以上の高級な酒器から好きなものを選び、