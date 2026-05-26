テレビ朝日の西新社長は26日の定例記者会見で、歌手でタレントのあのが出演するバラエティー番組「あのちゃんねる」の19日未明の放送で、特定の女性タレントに不快な思いをさせる不適切な内容があったとして「制作スタッフの配慮が足りず、ご迷惑をおかけした」と謝罪した。同日、共同通信社が報じた。【画像】鈴木紗理奈、「思いの根底」つづったコメント番組では「嫌いな芸能人」を問われ、あのが女性タレントの名前を挙げる