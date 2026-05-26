アニメ『ワールドトリガー』の物語のはじまりをおさらいできる展示イベント「Anime WORLD TRIGGER Exhibition “REBOOT”」が、8月11日（火・祝）〜9月1日（火）に池袋・サンシャインシティ 展示ホールC、11月14日（土）〜12月6日（日）にATC・ITM棟4F特設会場で開催されることが決定した。『ワールドトリガー』の物語を追体験できる展示のほか、貴重なアニメーション資料展示や参加型エリアなど盛りだくさんの内容になる。【画