料理研究家の桜井奈々が25日に自身のアメブロを更新。家の更新に伴い3万円の家賃値上げ通知が来たものの、交渉の結果、値上げ幅が減額されたことを明かした。【映像】「家賃値上げ」交渉に成功したAさんの文面この日、桜井は「もうすぐ家の更新なのですがこの世の流れ的にも家賃の値上げは来るだろうと、、思っていましたが、来た」と切り出し「3万円アップのお願い」と具体的な値上げ額を提示されたことを報告した。続けて