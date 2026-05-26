巨人の阿部慎之助監督の辞任を受け、橋上秀樹監督代行と岸田行倫キャプテンが取材に応じました。橋上秀樹監督代行「大変残念だけど（辞任については）致し方ないと思っている」――阿部監督どんな話を橋上秀樹監督代行「きのう、きょうと話した。阿部監督はただ申し訳なかったと、みなさんに申し訳なかったとだけ言っていた」「たくさん応援してくれている方もいる。その方たちに対して恥じないように、できることを精いっぱいやっ