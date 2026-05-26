テニスの全仏オープンは25日（日本時間26日）、男子シングルス1回戦が行われ、今季限りでラケットを置くことを表明している元世界ランク3位のスタン・ワウリンカ（スイス）が登場した。オランダのJ・デ・ヨングと3時間を超える死闘を演じたが、セットカウント1-3で惜敗。四半世紀に及んだプロ生活の集大成となる、最後の全仏オープンは初戦で幕を閉じた。【映像】愛がいっぱい…ファンの手作りボード（実際の映像）2015年大会