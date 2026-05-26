お笑いコンビ・ チョコレートプラネットとtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務めるTBS系バラエティ『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（毎週火曜後11：56）。26日の放送では、400メートルの糸電話作りに挑む。【番組カット】かわいい！探検隊の服装で糸電話を耳にあてる篠塚大輝同番組では、チョコプラの長田庄平、松尾駿、原、篠塚が自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界