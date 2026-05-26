鹿児島県の種子島・屋久島地方では27日（水）未明から27日（水）夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。鹿児島県の種子島・屋久島地方では、27日（水）夜のはじめ頃にかけて土砂災害に警戒してください。前線を伴った低気圧は、27日（水）にかけて九州付近まで進む予想です。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が