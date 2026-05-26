ラリージャパンを目前に控え、かつて世界最高峰の舞台で起きた前代未聞の仰天シーンに注目。走行中にハンドルが故障し、あわや制御不能に陥り、大クラッシュ必至の緊迫した状況の中で、助手席の相棒による、目を疑うようなスバル伝説の一コマにスタジオからも驚きの声が上がった。【実際の映像】激走中にまさか！前代未聞の仰天シーンラリージャパンの開幕を目前に控え、25日に放送された「ABEMAモータースポーツ完全ガイド202