今クールの連続ドラマにおいて、初回から第3話までトップを走っていたTBS系日曜劇場『GIFT』を抜き、第4話から第6話まで3週連続で第1位を獲得したテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。見逃し配信の再生数も異例の右肩上がりを記録するなど、回を追うごとに熱を帯びている。この逆転現象と本作の魅力について、メディア文化評論家の碓井広義氏に話を聞いた。【集合ショット】大勢のファンに囲まれて