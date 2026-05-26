タレントの北斗晶が25日に自身のアメブロを更新。行列に並びマーラータンを堪能したことを明かした。【映像】北斗晶、「おばあちゃん似」と話題の初孫の顔出しショットこの日、北斗は「皆さん、どんな土日を過ごされました!?」と切り出し「我が家の方は、物凄く寒かったり暑くなったり ちょうどいい気候になったりと…土日に【春夏秋冬】を味わった気分でした」と週末を振り返った。また、前日にはショッピングモールへ行っ