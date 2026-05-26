俳優の山下智久が２６日、大阪市内のＴＯＨＯシネマズ梅田で行われた主演映画「正直不動産」の「大ヒット開店御礼！舞台あいさつ」に登壇した。山下は、大阪の印象や思い出を聞かれ「子どもの頃からコンサートツアーをしていた。実は最初にテレビのロケをしたのが大阪だった。１１歳か１２歳ぐらいのときにどんぐりの着ぐるみを着たのを覚えている。カルチャーショックでした」と振り返り、笑いを誘った。また、控室でイカ焼