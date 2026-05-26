人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日に自身のアメブロを更新。約2年間かけて計画してきた注文住宅の引き渡しが完了したことを明かした。【映像】桃、建築中の新居（複数カット）この日、桃は「まだ引っ越してないけど…先日、無事、家の引き渡しが終了しました」と切り出し、引き渡し当日の様子を動画で公開。「レッドカーペットの上でテープカット!!笑」「花束まで贈呈して