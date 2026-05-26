取材対応で涙を流すプロ野球巨人の阿部慎之助前監督＝26日午前、東京・大手町プロ野球巨人の阿部慎之助前監督は、黒いスーツにネクタイ、白のシャツで記者会見場に現れ、深々と頭を下げた。「伝統ある巨人軍監督の名も汚してしまった」。涙を流し、何度も詰まりながら必死に言葉をつなぐ姿に、招いた事態の重さを感じさせた。26日の朝、山口寿一オーナーと面会し、謝罪して辞任の意思を伝えた。その後に臨んだ会見では疲れ切っ