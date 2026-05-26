多くのファン・サポーターが練習を見守った森保一監督率いる日本代表は5月26日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）と、31日に行われる壮行試合・アイスランド戦に向けてトレーニングを行なった。多くのファン・サポーターが現地に足を運び、連日大盛況となった。晴天のJFA夢フィールドで多くのファン・サポーターが選手のプレーを見守った。子供の来場も多く、ピッチに大きな声援が響いた。トレーニング終了後のクールダ