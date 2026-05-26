朝日放送テレビ（ABC）の大仁田美咲アナウンサーが5月24日、Instagramを更新。脚を前後に180度開いた“バレエジャンプ”ショットを披露し、ファンから驚きの声があがっている。大仁田アナは、5月23日に放送された『朝だ!生です旅サラダ』（テレビ朝日系）の人気コーナー「大仁田美咲が行く!日本縦断コレうまの旅」で、香川県三豊（みとよ）市を訪問していた。スポーツ紙記者が言う。「放送では、たけのこ掘りに挑戦し、たけ