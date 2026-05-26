5月25日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送され、アイドルグループ「TravisJapan」の松田元太が生放送に登場した。松田は月曜レギュラーで、通常どおりの出演だったのだが、SNS上で心配の声が相次いでしまった。松田は、2024年4月から月曜レギュラーとして出演を開始。それ以降、毎週生放送に出演しており、天然キャラクターがお茶の間に浸透しつつある。しかし、この日はファンも気が気ではなかったよ