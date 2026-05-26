5月25日、爆笑問題が所属する芸能事務所「タイタン」の太田光代社長が自身のXを更新。左頬を大きなガーゼで覆った姿を公開し、心配の声が広がっている。太田氏は《とんでもない事態に見舞われている》と投稿。4月ごろから黄砂によるアレルギー症状で顔が腫れ、鬱血による痣（あざ）ができたと説明した。いったん症状は落ち着いたものの、その後、コブのようになり、血豆状になった部分が癒着。今回、その箇所を剥がす処置を受