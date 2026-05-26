元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が２６日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」に出演。巨人の阿部慎之助監督が娘に対する暴行容疑で逮捕された事件に言及した。阿部監督は２５日、自宅で娘２人の姉妹ゲンカを仲裁に入ったところ、長女の態度に腹を立て、つかんで倒すなどした疑いが持たれている。児童相談所からの通報を受け、警察が駆けつけ現行犯逮捕。呼気検査の結果、アルコール反応が検出された。２６日