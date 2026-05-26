お笑いタレントのほんこんが２６日、Ｘを更新。娘への暴行容疑で現行犯逮捕されたプロ野球読売ジャイアンツの阿部慎之助監督について言及した。阿部氏はこの日、監督辞任を発表した。阿部氏は２５日、自宅で娘２人の姉妹ゲンカを仲裁に入ったところ、長女の態度に腹を立て、つかんで倒すなどした疑いが持たれている。児童相談所からの通報を受け、警察が駆けつけ現行犯逮捕。呼気検査の結果、アルコール反応が検出された。長