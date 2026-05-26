巨人の主将・岸田行倫捕手（２９）が２６日、ソフトバンクとの交流戦初戦（東京ドーム）前に、阿部慎之助前監督（４７）の辞任について胸中を明かした。「僕たち選手は今までどおりやることは変わらないと思います」と岸田。球界が騒然とする中、交流戦開幕を迎えることとなったが「今日もたくさんのファンの方が見に来られると思うので、いいプレーができるように１試合１試合を全力で戦っていくつもりです。しっかり野球選手と