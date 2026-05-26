東京ディズニーリゾートでは、2026年7月1日から9月14日までの期間、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場する「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催！パークでの食べ歩きや休憩にぴったりの、冷たくて美味しいメニューがラインナップされています。今回は、いちご好きにはたまらない「シェイブアイスサンデー（ストロベリー）」を紹介します。 東京ディズニーランド／アイスクリームコーン「シェイ