東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルメニューが続々と登場します。今回は、S.S.コロンビア・ダイニングルームで提供される、25周年のお祝いにぴったりの「スペシャルソフトドリンク（グレープ、オレンジ、レモン）」を紹介します。 東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー” S.S.コロンビア・ダイニングルーム「スペシャ