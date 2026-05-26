東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルメニューが続々と登場します。今回は、ユカタン・ベースキャンプ・グリルで提供される、夏にぴったりの「スペシャルセット」を紹介します。 東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー” ユカタン・ベースキャンプ・グリル「スペシャルセット」 価格：1,580円（※単品は1,300