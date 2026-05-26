日増しに暖かくなり、夏に向けてレジャーなどお出かけの機会が増える人も多いのでは。飲み物やお弁当を持ち歩くときにあると便利なのが、保温保冷機能付きのバッグ。今回はママにおすすめしたい、【ワークマン】の機能性リュックをご紹介します。子連れのお出かけに嬉しい機能はもちろん、収納力もバッチリありそうなので、ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。 パカッと開く保温保冷ポケット付き 【ワӦ