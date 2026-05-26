猫が頻繁に『頭を振る』ときの原因3つ 猫は耳や顔に違和感があると頭を振ることがあります。1～2回程度なら自然な行動ですが、何度も繰り返す場合は異常のサインかもしれません。まずは考えられる主な原因を紹介していきます。 1.外耳炎など耳の病気 猫が頭を頻繁に振る原因として特に多いのが、外耳炎など耳の病気です。耳の中に炎症が起こると強いかゆみや違和感が出るため、気になって頭を振るようにな