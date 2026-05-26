訴状への答弁書を提出せずマイケル・ジャクソンの兄で歌手のジャーメイン・ジャクソン（71）がリタ・バトラー・バレットさんへの性的加害で提訴された裁判で、ロサンゼルス上級裁判所は５月15日（現地時間、以下同）までに「ジャーメインと彼の関連企業が訴訟に適切に対応しなかった」として650万ドル（約10億3000万円）以上の支払いを命じた。米ニュースサイト『RadarOnline.com』や米誌『People』（電子版）が報じたところによる