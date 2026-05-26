通勤や移動中の電車内で、見知らぬ人から予期せぬ声かけをされて困惑した経験はありませんか？今回は、筆者が20代後半の頃に遭遇した、少し怖い出来事と、それを切り抜けた“とっさの一言”のエピソードです。思わず笑ってしまう結末ですが、同時に考えさせられる体験でもありました。 電車で突然始まったしつこい声かけ 20代後半だった頃、ある通勤電車で起きた出来事です。 乗車中、突然30代くらいの男性に声