白石聖 白石聖がこのほど、都内で行われた「Miu Miu Jazz Club 東京」に出席した。ヴィンテージ感のある清楚系ルックで登場した。気候の良いこの季節に、楽しみにしていることは？と質問され「今年の夏は花火大会に行きたいと思っています！毎年中継で見ていたんですけど、生の迫力を今年は楽しみたいと思っているので長岡花火大会とか行ってみたいです」