UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー(26)が26日、自身のインスタグラムを更新。ドライブでリフレッシュしたことを報告した。 【写真】菜の花にチュー!?お茶目なポーズもキュートです 「滝川の『菜の花』を見に行ってきました」と投稿。「どこまでも続く、鮮やかな黄色の絨毯一面に広がる景色がすごく綺麗でした…！」とつづり、大きく広がる菜の花畑で、唇をとがらせて菜の花にチュー!