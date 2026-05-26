新図書館 完成イメージ 備前市は建設を進めている新しい市立図書館について、工期を2027年1月末まで延長することを発表しました。 備前市は、西片上の市有地で、新しい市立図書館の建設を進めています。 1階には約300席のホールやカフェなどを整備します。2024年10月の着工時は、2026年の夏の開館を目指していました。 備前市の長粼市長は、26日の会見で建設コストを抑えるためにホӦ