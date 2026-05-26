XG・HARVEY XGのHARVEYがこのほど、都内で行われた「Miu Miu Jazz Club 東京」に出席した。スウェットのシャツに、パンツを組み合わせて上級者な着こなしを見せた。自身を表現する上で、大切にしていることは？という問いにHARVEYは「自分が持っているもの全てが自分にしか出せない唯一無二の個性だと思っているので、パフォーマンスの際もいつでもそういったことを忘れずに楽しんでいくことを大切にしています」