【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#56ビートルズを聴き始めるなら「これから」 お買い得な全18曲入りアルバムアルバム『パスト・マスターズvol.1』（1988年3月7日発売）?◇◇◇■『スロウ・ダウン』今回は1964年のジョンが歌った、リフが印象的なロックンロールを2曲。「リフ」とは、曲の中で定常的に繰り返されるフレーズのこと。この曲でいえば、ピアノがずっと繰り返す「♪ドドドド・ドドドド